Ausgebüxter „Tweety“ wieder mit Besitzer vereint

Anfang April flatterte in die Zustellbasis 1100 in der Sonnleithnergasse in Favoriten ein ganz besonderer Besuch. Ein knallgelber Kanarienvogel hatte sich dorthin verirrt. „Möglich, dass er einigen Kollegen gefolgt ist, die ja alle ,sein‘ Gelb tragen“, erzählt der Pressesprecher der Post, Markus Leitgeb der „Krone“. Da Kanarienvögel hierzulande nicht heimisch sind, war schnell klar, dass das Tier aus seinem Zuhause ausgeflattert ist.