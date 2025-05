Geländer an Aussichtspunkt am Königsee angesägt

Ein tödliches Unglück in Kauf nahm wohl jene Person, die am Wochenende ein Geländer an einem Aussichtspunkt bei Schönau am Königsee angesägt hat. Hinter dem Geländer geht es eine steile Schlucht bergab. Ein Dagegenlehnen hätte somit den Tod bedeuten können. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.