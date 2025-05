Schauspielerin Elisabeth Orth (89) gestorben

Elisabeth Orth wurde am 8. Februar 1936 als Tochter der beiden Schauspiellegenden Paula Wessely und Attila Hörbiger geboren. Um nicht vom berühmten Nachnamen erdrückt zu werden, nahm die Schwester von Christiane und Maresa Hörbiger mit Orth den Familiennamen ihrer Großmutter an. Orth absolvierte eine Ausbildung am Wiener Max-Reinhardt-Seminar und war zunächst unter anderem am Ulmer Theater engagiert.