Zivilcourage bewiesen: Lebensrettung bei Herzlauf

Beim 11. Herzlauf Wien und dem „kidsrun4kids“-Kinderlauf machten am 8. Mai insgesamt 3645 Teilnehmer mit. Sie verwandelten die Prater Hauptallee in eine Bühne für gelebte Solidarität und sportliches Engagement und erzielten einen neuen Personenrekord. Das ist wichtig, denn die Spendeneinnahmen inklusive großzügiger Gaben von Sponsoren in Höhe von mehr als 24.500 Euro fließen in die Betreuung von Kindern und Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern.