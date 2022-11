Hörbiger (84) tot: „Mit ihr geht eine Ära zu Ende“

ORF ändert nach Tod von Christiane Hörbiger Programm

In Gedenken an Christiane Hörbiger ändert der ORF sein Programm und würdigt die Grande Dame der Schauspielkunst mit zahlreichen Fernsehklassikern, Film- und Serien-Highlights sowie einem TV-Porträt am Mittwoch in ORF 2 und ORF III, wie es in einer Aussendung hieß. Den Auftakt machen „Der Besuch der alten Dame“, „Die lange Welle hinterm Kiel“, ein „Stöckl“-Dacapo und „Ein Schutzengel auf Reisen“ in ORF 2.