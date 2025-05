„Mülli“ ist tot! Wenn ein Teil der Stadt stirbt

Beerdigung ohne Trauergäste, Bummerl ohne Sieger

Mittlerweile liegt der „Bagger-Mülli“ am alten Friedhof in Schrems in einem Grab mit Holzkreuz. Nur ein kleines, in die Erde gelegtes Steinschild erinnert an das Schremser Original, das in der Waldviertler Stadt eine große Lücke hinterlässt. „Zuletzt haben wir noch ein Bummerl gespielt. Er lag vorne. Das werden wir jetzt nie mehr fertigspielen“, trauert Jeschko in der Imbissstube.