Milliarden-Deal einfach per SMS

Sie ist eine bemerkenswerte Frau: Trotz sieben Kindern hat sie eine tolle Polit-Karriere geschafft, die sie bis an die Spitze der EU-Kommission geführt hat: Ursula von der Leyen. In dieser Funktion hat sie eine beachtliche inhaltliche Anpassungsfähigkeit gezeigt: jahrelang auf dem „Klima-Trip“, jetzt teilweise Heimkehr zur Marktwirtschaft. Dass all das mit viel Stress verbunden ist, sei zugestanden. Was aber jetzt öffentlich wurde, ist schon dramatisch: Als „Corona“ die Bevölkerung 2020 in Angst versetzt hatte, schlief die EU. Die USA, Großbritannien, selbst in der Schweiz wurden längst schon im großen Stil Medikamente bestellt.