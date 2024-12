Orbán droht mit Veto gegen nächstes EU-Budget

„Müssen verhindern, dass in Ungarn Fabriken schließen“

Ungarn hat eine der niedrigsten Wachstumsraten in der EU und eine der höchsten Budgetdefizite. Zuletzt fiel Orbáns Regierungspartei Fidesz in Umfragen sogar gegen die oppositionelle TISZA-Partei seines ehemaligen Vertrauten Péter Magyar zurück. Das erhöht natürlich den innenpolitischen Druck auf Orbán, der im Zusammenhang mit den EU-Finanzmitteln auch daran erinnerte, dass gerade mit Deutschland und Frankreich die zwei wichtigsten Wirtschaftsmächte in der EU in eine politische Krise stürzen.