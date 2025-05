Die Erdbeersaison in Kärnten hat schon begonnen

Kärnten auf Platz vier im Bundesländervergleich

Und Erdbeerländer gibt es in Kärnten viele. „Wir betreiben 15 davon“, sagt Hieronymus Weber. „Insgesamt kann man in Kärnten die süßen Früchte auf 25 Feldern pflücken.“ Mit einer Anbaufläche von 93 Hektar liegt Kärnten im Bundesländervergleich auf Platz vier. „Für Exporte kommen wir nicht in Frage, dafür sind Ober- und Niederösterreich sowie die Steiermark zuständig. Dort gibt es riesige Felder. Sie haben gute Böden, die richtige Wasserversorgung und viel Personal. Die Infrastruktur passt dort perfekt. Die Haushalte in Kärnten decken wir aber perfekt ab“, erzählt Weber. In den Erdbeerländern kann beim Pflücken selbst zulangen und somit gratis die köstlichen Früchte genießen.