Nach „IS-Vorträgen“ vor Wien-Attentäter verurteilt

„Wir haben über die Auslöscher des Islam, Religion und auch schwarze Magie gesprochen“, erklären mehrere Zeugen. Nur einem fiel der „Propheten-Ring“ (eindeutiges Zeichen für den IS) am Finger des Wien-Attentäters auf. Kurz darauf tötete dieser bei einem Terroranschlag am 2. November 2020 in Wien vier Menschen. „Er war ein sehr zurückgezogener, introvertierter Mensch“, zeigt sich ein Ermittler erstaunt über dessen Fahrten nach St. Pölten. Der Bruder des Angeklagten wurde wegen Mittäterschaft am Attentat zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.