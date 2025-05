Des Meisters Kunst bedingt nun seinen Abschied

Was bleibt, sind seine Werke

„Nach diesem langen Leidensweg bekam ich von diesem Topmediziner endlich Hilfe“, so Goll in stiller Dankbarkeit. Doch Maierons Diagnose war eindeutig und ist warnend: Weitermachen wäre lebensgefährlich. Und so fällt die letzte Entscheidung eines Meisters, der jahrzehntelang etwas bewahrte, was die Moderne längst verdrängt hat. Was bleibt, sind seine Werke. Jeder einzelne Spiegel, ein handgeätztes Unikat, entstanden in zahllosen Stunden mit Hingabe und Geduld. Manche hängen in Kirchen, andere in Museen, viele in Wohnzimmern. Und nun – ein letztes Mal – können einige dieser Stücke erworben werden. Als Erinnerung. Als Wertanlage. Als Teil eines kulturellen Erbes, das mit Werner Goll leider endet.