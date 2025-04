Streit um F1-Strafen: Präsident rudert zurück!

Verstappen und sein Maulkorb

Verstappen verhängte beim vergangenen Rennen in Saudi-Arabien sogar einen Maulkorb gegen sich selbst. „Ich habe natürlich meine eigene Meinung, aber das ist egal. Darüber dürfen wir nicht reden. Wir dürfen natürlich auch nicht negativ sein“, sagte er. Strafen für Formel-1-Fahrer werden mit dem Faktor vier multipliziert, so wird es in Anhang B festgehalten. So muss ein Pilot aus der Königsklasse des Motorsports bei bestimmten Vergehen gleich 40.000 Euro bezahlen, beim zweiten Verstoß 80.000 Euro und beim dritten sogar 120.000 Euro – eine einmonatige Sperre und einen Punktabzug inklusive.