US-Wirtschaft verliert deutlich an Fahrt

Börsen deutlich im Minus

Die Privatwirtschaft in den Vereinigten Staaten hat im April deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Die Zahl der Beschäftigten stieg im Vergleich zu März um etwa 62.000. Kurseinbrüche gab es am Mittwoch im frühen Handel und im Technologiesektor. So sackten die Papiere von Super Micro Computer um 19,2 Prozent ab. Auch die Kurse von Branchengrößen wie Mircon, Nvidia, Dell und Micron fielen.