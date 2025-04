Die Legende von Ochi: Magisches Filmerlebnis

Die Legende von OchiI entführt in eine fantastische Welt voller Abenteuer und geheimnisvoller Wesen. In großen Bildern und mit handgemachten Spezialeffekten lässt Regisseur Isaiah Saxon die Magie von Klassikern wie E.T. und Die Goonies wieder aufleben. In der Geschichte um eine ungewöhnliche Freundschaft brilliert der deutsche Nachwuchsstar Helena Zengel (Systemsprenger) an der Seite von Hollywoodgrößen wie Willem Dafoe (Nosferatu) und Finn Wolfhard („Stranger Things“).