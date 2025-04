Bomber: „Ziel ist erreicht, sie bekommt kein Geld“

Dass er damit enttarnt war, dürfte ihm bewusst gewesen sein. Denn am Sprengsatz hatte er seine DNA hinterlassen, und die war bereits bei der Polizei durch eine frühere Geschichte in der Datenbank gespeichert. Dennoch war er besessen, seine Frau weiterhin zu töten. Also bastelte er zwei weitere Bomben – eine befestigte er zur Ablenkung am Pkw einer Familie der Glaubensgemeinschaft, die andere am Wagen seiner Ex. „Sie hätte durch jeden äußeren Einfluss in die Luft fliegen können“, erklärt die Staatsanwältin. Sie ist überzeugt: „Er war besessen, sie zu töten. Das war ein perfider Mordplan, den er mit Eifer verfolgt hat. Und nun stellt er sich selbst als Opfer hin!“