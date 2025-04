Nach Kokain-Rekordfund zu Haftstrafe verurteilt

Angst um seine Familie in Italien

Sein eigener Dealer habe ihn schließlich zur Fahrt bewogen. Durch die Schmuggelfahrt habe er versucht, die Schulden „schneller abzubezahlen“. Rund 3000 Euro plus zehn Gramm Kokain lockten als Lohn. Er habe jedoch nicht gewusst, dass in einer Werkstatt in Deutschland über zwölf Kilogramm Kokain in die Karosserie des von ihm gelenkten Mercedes eingebaut wurden – ansonsten hätte er mehr Geld für die Fahrt verlangt, meinte der Angeklagte.