Lebensmittelhändler im Betrugsstrudel

Immer wieder Opfer von Cyber-Fälschern

Das Unternehmen hat übrigens bereits reichlich Erfahrung darin, vor gefälschten Gewinnspielen zu warnen. So wurde in seinem Namen unter anderem ein Gutschein zum 50. Jahrestag oder ein Milka-Testpaket in Aussicht gestellt oder falsche Stellenausschreibungen in Umlauf gebracht.