Wirtin übernimmt Szene-Lokal am Wörthersee

Einer der kultigsten Barkeeper des Landes, Edi Herz (73), führte in Velden das „Krügerl“, wo einst Udo Jürgens, Roy Black, Falco & Co. eingekehrt waren. Nun legt Edi Herz seine Bar in weibliche Hände: „Es gibt zu viele Glücksritter. Ich habe gleich gesehen, dass ich die richtige Nachfolgerin entdeckt habe.“ Szenewirtin Michaela Höberl (51), die seit 16 Jahren das Plaza in Völkermarkt und das Plaza-Beach am Klopeiner See managt, übernimmt das „Krügerl“ und behält auch den Namen bei.