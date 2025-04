Seniorin (89) übergab falscher Bekannten Vermögen

„Tochter und Schwiegersohn in Haft“

Ihre Tochter und ihr Schwiegersohn seien im Gefängnis. Um die Kaution für die Freilassung bezahlen zu können, benötige sie fast 100.000 Euro, behauptete die Anruferin. „Die 89-Jährige ließ sich täuschen und dazu überreden, kurze Zeit später der Unbekannten an ihrer Wohnungstür ein Drittel des geforderten Geldbetrages in bar zu übergeben“, berichtete die Polizei.