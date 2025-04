Tief Günter: Feuerwehren wegen Unwettern gefordert

Matella von Ubimet: „Im Raum Hartberg hat es innerhalb von einer Stunde so viel geregnet wie an keinem anderen Apriltag seit Beginn der Aufzeichnungen.“ 49 Liter gingen gesamt am Nachmittag nieder, 38 waren es auf der Laßnitzhöhe, 37 in Kindberg, 22 in Leibnitz, 19 in Gleisdorf und 17 in Graz. Auch kleinkörnige Hagelkörner waren mit dabei. Dass Gewitter wie diese uns immer früher heimsuchen, sei auf die warmen Luftmassen der vergangenen Tage rückzuführen. Am Freitag dürfte es noch regnerisch bleiben, wenn auch mit weniger Gewitterzellen. „Am Wochenende gibt es dann eine deutliche Wetterberuhigung“, gibt der Meteorologe Entwarnung.