Bonus ohne Reparaturen kassiert – keine Strafe

„Reparieren statt wegwerfen“ – das ist das Motto des Reparaturbonus. Ältere Elektrogeräte sollen also überholt und serviciert werden, der Staats übernimmt die Hälfte der Kosten. Im April 2022 rief das damalige Bundesministerium für Klimaschutz und Co. diese Förderung ins Leben. Und es dauerte keine zwei Monate, da sah der nun Angeklagte seine Chance: 658 Anträge für den Bonus stellte er als Mitarbeiter eines Handyshops in Wien-Ottakring für Reparaturen von Mobiltelefonen – dabei waren viele von ihnen nicht einmal kaputt.