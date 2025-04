200-Tonnen-Stahlkoloss macht Linz bald sicherer

Zwischen 12. Mai und 5. Juni wird die neue Bahn-Weststrecke noch einmal gesperrt, um in Niederösterreich nach dem Hochwasser vom Herbst 2024 abschließende Arbeiten durchzuführen. „Man hat gesehen, welche fatalen Auswirkungen so ein Hochwasser haben kann“, sagt Karl-Heinz Strauss. Am Mittwoch besuchte der Porr-Chef den Linzer Hafen, wo die Porr in den letzten Monaten einen mobilen Hochwasserschutz errichtet, gleichzeitig die Sanierung des Trenndammes vorgenommen und gemeinsam mit Andritz das Verschlusstor installiert hat. Der 200 Tonnen schwere Stahlkoloss soll im „Worst Case“ 560 Hektar Industriegebiet bis zur Innenstadt schützen.