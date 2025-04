„Simulieren von Krankenstand kein Kavaliersdelikt“

Fünf Rumänen führten in einem Lebensmittelbetrieb nachts Reinigungsarbeiten durch. Nachdem alle gekündigt bzw. in eine Fremdfirma übernommen werden sollten, gingen sie mit fast den gleichen Symptomen in Krankenstand. Die Staatsanwaltschaft warf den Arbeitern schweren Betrug vor, was ihnen nicht bewiesen werden konnte.