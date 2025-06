Verstappen tobt: „Das kotzt mich wirklich an!“

Piastri: „Haben Probleme“ – Verstappen: „Kotzt mich an“

Am Freitag und Samstag lief es für das in der Konstrukteurswertung mit fast 200 Punkten Vorsprung führende Team allerdings ungewohnt schlecht. „Wir haben dieses Wochenende Probleme“, sagte Piastri, der in der Gesamtwertung mit zehn Punkten knapp vor Norris führt. Verstappen auf Rang drei hat schon 49 Zähler Rückstand. Der vierfache Champion aus den Niederlanden hatte in den vergangenen drei Jahren jeweils in Kanada gewonnen. Piastri und Norris gelang in Quebec noch kein Triumph.