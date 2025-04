Gemeinden säumig bei Zweitwohnsitz-Regelungen

Der LRH empfiehlt dem Grundverkehr in Oberösterreich mit Schwerpunkt Rechtserwerb an Baugrundstücken eine Strukturreform. In Gemeinden, die von der Landesregierung zu Vorbehaltsgebieten erklärt wurden, sind bestimmte Rechtserwerbe an Baugrundstücken zu Freizeitwohnsitzzwecken grundsätzlich unzulässig. Das sind derzeit 26 Kommunen im Seengebiet und in der Region Pyhrn-Priel. In der Vergangenheit aufgehobene Vorbehaltsgebiete wurden mittlerweile wieder zu solchen erklärt.