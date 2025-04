Laureus-Preise für Biles, Duplantis & Real Madrid!

Bei der Preisverleihung in Madrid wurden am Ostermontag der US-amerikanische Turn-Superstar und der schwedische Stabhochsprung-Weltrekordler als Sportlerin und Sportler des Jahres ausgezeichnet, wie Laureus in einer Mitteilung bekannt gab. Die Madrilenen wurden als Mannschaft des Jahres geehrt. Den Preis für den Fußball-Klub von ÖFB-Kapitän Alaba nahm Mittelfeldstar Luka Modric entgegen.