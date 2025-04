Parasportler setzte im Winter neue Reize

Auftakt in London

Startschuss ist am 27. April. Dort fährt der Tennengauer wie schon im Vorjahr beim London Marathon mit. Die Rennen auf der Laufbahn beginnen Ende Mai. Das große Highlight wartet allerdings erst im Herbst: die WM in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi. Mit dem Großereignis hat Malter auch noch eine Rechnung offen: „Ich bin ja in bei der WM Japan beim ersten Rennen schwer gestürzt, und so will ich mich bei dieser Veranstaltung und auch bei allen anderen Wettkämpfen besser präsentieren.“