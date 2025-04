Rapid zwischen Trainerfrage und „Rot-Frust“

Das ist allerdings das einzige Ziel, das dem einst so stolzen Rekordmeister noch bleibt. Denn im ÖFB-Cup war bereits im Oktober im Achtelfinale gegen den SV Stripfing das Aus gekommen. In der Conference League scheiterte man in der Vorwoche im Viertelfinal-Rückspiel nach 120 Minuten an Djurgardens IF. Eine frühe Rote Karte für Mamadou Sangare in der 7. Minute hatte die Aufgabe trotz eines 1:0-Vorsprungs aus dem Hinspiel äußerst schwierig gemacht.