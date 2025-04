Niklas Hedl: „Rote Karte war unfair!“

„Es war absolut spielentscheidend“, so Hedl nach dem Spiel im Interview mit „Sky“. „Ich habe mir die Szene jetzt noch einmal angeschaut, habe auch schon mit vielen anderen Fußballern gesprochen, die eine Ahnung haben von dem Ganzen. Die haben mir alle den Rücken gestärkt.“ Wie schon beim Conference-League-Spiel unter der Woche musste Rapid wegen einem frühen Ausschluss in Unterzahl ran. „Ich glaube, wir haben nach Donnerstag, wo wir 120 Minuten in Unterzahl spielen, wieder ein schwieriges Spiel gehabt, wo wir nach 20 Minuten wieder in Unterzahl sind. Durch einen Ausschluss, der meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt ist“, stellte der Torhüter die Entscheidung des Unparteiischen in Frage.