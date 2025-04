Sangare-Aussetzer! Blitz-Rot nach Brutalo-Grätsche

Sangare hat seinem Team damit einen Bärendienst erwiesen. Gegen Djurgardens IF muss Rapid fast das gesamte Spiel in Unterzahl bestehen. Sangares Rote Karte nach sechs Spielminuten war zudem der früheste Platzverweis in der aktuellen Conference-League-Saison. Ein Rekord, auf den Spieler und Verein liebend gerne verzichtet hätten. Zumal die Aktion äußerst unnötig war.