Der Brutalo-Tritt hat auch für Sangare Folgen

Im Winter lehnte Rapid Feyenoords Angebot über acht Millionen Euro für Mamadou Sangare ab, jetzt ist der 22-Malier plötzlich der grün-weiße Sündenbock. Weil er mit seinem Brutalo-Tritt gegen Zugelj das Aus im Viertelfinale der Conference League gegen Djurgarden zumindest mitverschuldete. Die Klauß-Truppe musste gegen die biederen Schweden fast 130 Minuten in Unterzahl agieren, verlor letztlich in der Verlängerung mit 1:4. Was der Rotsünder auf der Tribüne mitverfolgte ...