Wolfsberger AC gegen Rapid – ab 14.30 Uhr LIVE

Lange hat Rapid nicht Zeit, die wohl bitterste Niederlage in dieser Fußball-Saison zu verdauen. Nur drei Tage nach dem Heim-1:4 nach Verlängerung gegen Djurgarden und dem damit verbundenen Out im Conference-League-Viertelfinale steht am Sonntag in der Bundesliga-Meistergruppe das Auswärtsmatch gegen den WAC auf dem Programm. Die Hütteldorfer benötigen im Lavanttal dringend Punktezuwachs, um auch in der kommenden Spielzeit international dabei zu sein.