Netanjahu lehnt Ende des Gaza-Kriegs vehement ab

Israel brauche „Geduld und Entschlossenheit, um zu gewinnen“, so Netanjahu. Am Donnerstag hatte die Hamas einen neuen israelischen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg abgelehnt. Netanjahu hatte sich seitdem noch nicht öffentlich geäußert. In einer Fernsehansprache sagte er nun, eine Beendigung des Krieges unter den „Kapitulationsbedingungen“ der Hamas „wäre eine Botschaft an alle Feinde Israels“, dass Israel sich durch Entführungen „in die Knie zwingen“ lasse und „dass sich Terrorismus auszahlt“. Diese Botschaft würde nach den Worten Netanjahus „die gesamte freie Welt gefährden“.