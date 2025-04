Nach Schlägerei setzen sich Täter an die Bar

In der Nacht auf Sonntag flogen auf dem Rathausplatz in Gmunden die Fäuste. Zwei Nachtschwärmer wurden dort von einem Trio brutal zusammengeschlagen. Auch als das Opfer am Boden lag, ließen die Schläger nicht von ihm ab. Nach der Attacke machten sich die Täter auf der Toilette einer Bar frisch und setzten sich an die Bar.