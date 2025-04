„Deshalb werde ich mich nicht verrückt machen!“

Die letzten beiden Etappen führen durch Osttirol, am Schlusstag geht’s nur wenige Kilometer an seinem Heimatort Nußdorf-Debant vorbei: Felix Gall startet hochmotiviert in die Tour of the Alps, die am Ostermontag in San Lorenzo Dorsino im Trient beginnt. Fünf Etappen warten, vier davon mit vielen Höhenmetern. Genau nach dem Geschmack von Gall. Der vor zwei Jahren seinen Durchbruch bei der „TotA“ feierte, danach eine Etappe bei der Tour de Suisse und die „Königsetappe“ der Tour de France gewann.