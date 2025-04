Pakistan wies 80.000 Afghanen wegen Anschlägen aus

Die Taliban in Afghanistan zeigten sich befremdet über die Abschiebung ihrer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus dem Nachbarland. Der Außenminister Amir Chan Muttaki habe seinem pakistanischen Kollegen bei dessen Besuch in Kabul am Samstag seine „Besorgnis und Trauer“ ausgedrückt, hieß es. Er rief dazu auf, die Rechte der Afghaninnen und Afghanen in Pakistan zu respektieren, und dass sichergestellt werde, dass Zurückkehrende ihr Vermögen mitnehmen könnten.