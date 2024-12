Pakistan attackiert „Terroristen“ in Afghanistan

Kritik: Taliban bieten ausländischen Kämpfern Zuflucht

Die Angriffe in Pakistan belasten die Beziehung zwischen der pakistanischen Regierung und den Taliban-Machthabern in Kabul. Die Regierung in Islamabad wirft den afghanischen Taliban vor, ausländischen Kämpfern Zuflucht zu bieten und diese ungehindert von Afghanistan aus ihre Angriffe in Pakistan vorbereiten zu lassen. Die Taliban-Regierung bestreitet dies und hat erklärt, sie werde ausländische Kämpfer aus dem Land verbannen. Doch ein Bericht des UNO-Sicherheitsrats vom Juli konstatierte, dass sich bis zu 6500 TTP-Kämpfer in Afghanistan aufhielten. „Die Taliban betrachten die TTP nicht als terroristische Gruppe“, hieß es in dem Report auch.