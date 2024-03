Heftige Kämpfe zwischen Afghanistan und Pakistan

Auch ein Sprecher der Taliban-Regierung in Afghanistan erklärte die Scharmützel am Dienstag für beendet. „Die Lage ist ruhig, die Kämpfe haben aufgehört“, sagte Zabihullah Mujahid gegenüber AFP. Seit der Rückkehr der islamistischen Taliban an die Macht in Afghanistan im August 2021 haben die Spannungen zum Nachbarstaat Pakistan zugenommen. Die Regierung in Islamabad wirft militanten Gruppen aus Afghanistan vor, bewaffnete Angriffe in Pakistan ausgeführt zu haben.