Zum 7. Mal für Mensch und Tier in der Ukraine

Einer Flüchtlingskoordinationsstelle bringt der Niederösterreicher indes unter anderem Medikamente, Gewand und zwölf Kartons mit Brot, die eine Bäckerei aus Langenlois gespendet hat. „Es fehlt in der Stadt an vielen Dingen des täglichen Bedarfs“, weiß er. Daher nahm er schon viele Wochen vor der Fahrt Kontakt auf, um zu erfahren, was am dringendsten benötigt wird und er gezielt Spenden sammeln kann.