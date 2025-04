Attacke mit Bierkrug, Faustschlag wegen Jacke

Wild zu ging es in Tirol am Freitagabend! In Sölden lieferte sich ein Deutscher eine Schlägerei mit einem Quartett aus Belgien. Als „Waffe“ verwendete er einen Bierkrug. Indes wollte ein unbekannter Täter in Innsbruck die Jacke eines Syrers stehlen. Als dieser sich wehrte, bekam er Schläge.