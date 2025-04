Arzt im Clinch mit Stadtgemeinde

Gerhard Hirschlehner ist Allgemeinmediziner mit Leib und Seele und dafür bekannt, dass er sich kein Blatt vor dem Mund nimmt. Fünf Jahre führte er in Jennersdorf eine Kassenpraxis, vor drei Wochen war dann nach etlichen Ankündigungen Schluss. Zu groß war sein Ärger darüber, dass es in der knapp 4000-Einwohner-Stadt vier Kassenärzte gibt. „Das sagt einem der Hausverstand, dass eine Praxis mit so wenigen Patienten defizitär ist“, begründet Hirschlehner seinen Entschluss. Schützenhilfe bekam er von der ÖGK, die wegen der unterdurchschnittlichen Fallzahlen einer vorzeitigen Beendigung seines Vertrages zustimmte.