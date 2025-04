Diese Einschränkungen erwarten 300.000 Bankkunden

Einschränkungen ab Karfreitag

Ab 14 Uhr am Karfreitag werden daher das Online-Banking sowie die Apps vorübergehend nicht verfügbar sein, kündigte die Bank an – gesperrt werde allerdings kein Konto, wie dezitiert betont wurde. Kunden sollen weiterhin Bargeld am Bankomat beheben und auch in Restaurants oder beim Einkaufen bezahlen können, „es kann allerdings zu Einschränkungen bzw. Abweichungen ihrer individuellen Tages- und Wochenlimits kommen“, so Bank99.