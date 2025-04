US-Rückzug droht: Zeichen stehen auf Eskalation

Putin hat so viel „Kanonfutter“ wie nie zuvor

Dem ukrainischen Geheimdienst zufolge hat Putin mittlerweile mehr als 600.000 Soldaten in der Ukraine. Experten erkennen in den anziehenden Kampfhandlungen an der Front eine beginnende Frühlingsoffensive der Russen. Kiew skizzierte zuletzt eine besonders brutale Vorgehensweise der russischen Offiziere.