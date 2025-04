Kiew platzt wegen Trumps Golf-Kumpel der Kragen

Witkoff, der den Élysée-Palast mit Trumps Golfclub in Mar-a-Lago verglich, fiel in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit Lobliedern auf Kremlchef Wladimir Putin auf. Selbst nachdem Russland zivile Gebäude in der Ukraine bombardiert hatte, nahm er den Diktator in Schutz. Dieser hätte „ehrliches Interesse“ an einem Frieden, bekräftigte Trumps Golf-Kumpel wiederholt.