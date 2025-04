Nach einem Jahr: „Du lernst noch wöchentlich dazu“

Am Samstag vor einem Jahr stand Daniel Beichler erstmals an der Seitenlinie von Zweitligist Liefering. Der damalige U18-Trainer sprang für Onur Cinel ein, weil dieser zu den Bullen hochgezogen worden war. Seither erlebte der Steirer zahlreiche Höhe- und Tiefpunkte. „Mittlerweile habe ich schon so viele Spiele miterlebt und weiß, in welche Richtung der Gegner sein Spiel ablegen will. Du lernst aber noch wöchentlich dazu“, betont der mit 36 Jahren noch relativ junge Trainer.