Stürmer Florian Dietz steht vor seinem Comeback

„Florian muss selbst entscheiden, wann er wieder so weit ist, dass er in Zweikämpfe gehen kann und damit auch wieder einsetzbar ist“, sagt Ingolitsch, „vom Trainingseindruck her wird Flo jeden Tag besser.“ Der Stürmer selbst ist auch guter Dinge und glaubt an eine baldige Rückkehr ins Altach-Team. „Ein Restrisiko bleibt, aber vielleicht kann ich schon am Samstag gegen Hartberg als Ersatzspieler dabei sein. Das entscheide ich aber ganz kurzfristig“, sagt Dietz.