„Heute beweist Gott, dass er mit uns leidet“

Herr Superintendent Wolfgang Rehner, welche besondere Bedeutung hat der Karfreitag für die evangelische Kirche?

In Österreich gibt es die Wahrnehmung, dass der Karfreitag ein speziell evangelischer Feiertag ist. Als die Evangelischen einst die Gleichberechtigung in Österreich bekamen, wurde ihnen ein eigener Feiertag angeboten – und sie wählten den Karfreitag, der zu dem Zeitpunkt kein Feiertag war. Als er dann 2019 gestrichen wurde, rückte er als speziell evangelisch wieder in den Fokus. Aber auch in der katholischen Kirche ist er ein sogenannter Feiertag ersten Ranges, also gibt es von der Bedeutung eigentlich keinen so großen Unterschied, nur die konkrete Ausgestaltung sieht bei uns anders aus.