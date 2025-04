„Einzeltäter gehen oft sehr amateurhaft vor“

Neulich gab es eine Terrorwarnung aus Großbritannien. Auch in Österreich könnte es zu Ostern zu Anschlägen kommen. „Es gibt ein hohes Potenzial an Radikalisierten“, sagt Terrorexperte Nicolas Stockhammer. Der Forscher von der Donau Uni Krems und der Uni Wien verweist auf vermehrte Fälle der jüngeren Vergangenheit, zuletzt das Messerattentat in Villach.