US-Gefängniswärter prügeln Häftling zu Tode

Wegen illegalen Waffenbesitzes hinter Gittern

Nantwi verbüßte eine fünfjährige Haftstrafe wegen illegalen Waffenbesitzes nach einem Schusswechsel mit der Polizei im Jahr 2021. Es ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass in New York Wärter wegen eines Todesfalls hinter Gittern angeklagt wurden – im Fall des Häftlings Robert Brooks, der in einer benachbarten Einrichtung starb, haben sechs Beamte auf nicht schuldig plädiert.