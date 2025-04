Studierende testen Theorie in der Praxis aus

In die erste Praxiswoche startet Simone Malz, die zuvor in der Hotellerie und Gastronomie gearbeitet hat, und nun an der FH für Gesundheits- und Krankenpflege studiert: „Ich wollte einen Beruf ergreifen, der mir nicht nur Freude bereitet, sondern auch einen direkten Einfluss auf das Leben der Menschen hat. Ich kann es kaum erwarten, mit Patientinnen und Patienten zu arbeiten, insbesondere mit älteren Menschen, weil ich viel von ihren Lebensgeschichten lernen kann.“